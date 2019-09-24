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Стихийные бедствия: синоптики дали прогноз на 2020 год

Стихийные бедствия: синоптики дали прогноз на 2020 год
Фото: www.globallookpress.com
Катастрофическое наводнение в Приморье может вскоре повториться

Метеорологи Росгидромета считает, что погодные условия нынешнего года стали весьма непростыми для нашей страны.

"2019 год был тяжелым. Аномальные дожди. Дальний Восток заливало 2 месяца", -

приводит РИА "Новости" слова руководителя ведомства Максима Яковенко.

Из-за наводнения летом 2019 г. погибли 25 человек, еще шестеро пропали без вести. Вода прорвала защитные дамбы, разрушила дома и повредила инфраструктуру.

Сначала уровень воды аномально понялся в Иркутской области в конце июня, а в конце июля в Приангарье началась вторая волна стихийного бедствия. В августе сильный паводок начался на Амуре, в сентябре уровень воды в реке вновь поднялся из-за тайфуна.

Глава Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин напомнил, что наводнения в Приморском крае происходят в течение последних шести лет. В 2020 г., по прогнозам синоптиков, вероятность повторения стихийного бедствия весьма высока.


Валентина МАЙОРОВА
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