Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Воронеже нашли труп пришельца

Доказательства есть: в Воронеже случайно наткнулись на труп пришельца
Фото: pixabay.com
Новорожденный инопланетянин погиб от голода

Жительница города Воронежа обнаружила пришельца около мусорного контейнера. Она отправилась выносить мусор, когда услышала странные звуки, похожие на скрип.

"Я сначала испугалась потом все-таки решила посмотреть, смотрю, а маленький пришелец уже звуки не издает, я начала делать ему массаж сердца, но он не очнулся", – рассказала женщина.

По словам очевидицы, инопланетянин был серым, с маленьким телом, большим черепом и черными глазами без зрачков. Гуманоид выглядел истощенным, сообщает издание "ВладТайм".

Уфологи отмечают, что это странное существо – точно пришелец и его попадание на Землю не случайно. Вероятно, родители забыли малыша на Земле, а ребенок, пытаясь выжить и не умереть от голода, нашел зону с отходами. Эксперты считают, что пришельцы намерено не бросают своих детей, потому что инопланетная женщина может выносить лишь одного ребенка за жизнь.

В последнее время появление тел пришельцев происходит все чаще, однако подлинность таких находок пока точно установить не удается.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Безобразная ситуация": США оставили без виз новую российскую делегацию

Еще несколько дипломатов из нашей страны не получили разрешения на въезд в Америку

До конца года уйдет: в Конгрессе США подняли бунт против Трампа

Политик рискует потерять власть до выборов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей