В Воронеже нашли труп пришельца

Новорожденный инопланетянин погиб от голода

Жительница города Воронежа обнаружила пришельца около мусорного контейнера. Она отправилась выносить мусор, когда услышала странные звуки, похожие на скрип.

"Я сначала испугалась потом все-таки решила посмотреть, смотрю, а маленький пришелец уже звуки не издает, я начала делать ему массаж сердца, но он не очнулся", – рассказала женщина.

По словам очевидицы, инопланетянин был серым, с маленьким телом, большим черепом и черными глазами без зрачков. Гуманоид выглядел истощенным, сообщает издание "ВладТайм".

Уфологи отмечают, что это странное существо – точно пришелец и его попадание на Землю не случайно. Вероятно, родители забыли малыша на Земле, а ребенок, пытаясь выжить и не умереть от голода, нашел зону с отходами. Эксперты считают, что пришельцы намерено не бросают своих детей, потому что инопланетная женщина может выносить лишь одного ребенка за жизнь.

В последнее время появление тел пришельцев происходит все чаще, однако подлинность таких находок пока точно установить не удается.