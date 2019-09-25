В Воронеже нашли труп пришельца

Нибиру
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Жительница города Воронежа обнаружила пришельца около мусорного контейнера. Она отправилась выносить мусор, когда услышала странные звуки, похожие на скрип.
"Я сначала испугалась потом все-таки решила посмотреть, смотрю, а маленький пришелец уже звуки не издает, я начала делать ему массаж сердца, но он не очнулся", – рассказала женщина.
По словам очевидицы, инопланетянин был серым, с маленьким телом, большим черепом и черными глазами без зрачков. Гуманоид выглядел истощенным, сообщает издание "ВладТайм".
Уфологи отмечают, что это странное существо – точно пришелец и его попадание на Землю не случайно. Вероятно, родители забыли малыша на Земле, а ребенок, пытаясь выжить и не умереть от голода, нашел зону с отходами. Эксперты считают, что пришельцы намерено не бросают своих детей, потому что инопланетная женщина может выносить лишь одного ребенка за жизнь.
В последнее время появление тел пришельцев происходит все чаще, однако подлинность таких находок пока точно установить не удается.
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