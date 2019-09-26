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Исчезнувшая Атлантида найдена на Марсе

Исчезнувшая Атлантида найдена на Марсе
Фото: pixabay.com
Пришельцы построили город миллионы лет назад

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг сделал сенсационное заявление: Атлантида найдена и сейчас находится на Марсе. Видео, доказывающее существование мифического города, он опубликовал на своем YouTube-канале.

"Посмотрите на этот невероятный город с куполами, башнями, туннелями и озерами. Это самый удивительный город на планете, который я когда-то видел",

сказал эксперт.

По мнению уфолога, исчезнувшая с нашей планеты Атлантида неожиданно возникла на Красной планете. Он уверен, что таинственные сооружения построили пришельцы миллионы лет назад, однако никаких доказательств этой теории нет.

Карина СИРАЗОВА
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