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Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг сделал сенсационное заявление: Атлантида найдена и сейчас находится на Марсе. Видео, доказывающее существование мифического города, он опубликовал на своем YouTube-канале.
"Посмотрите на этот невероятный город с куполами, башнями, туннелями и озерами. Это самый удивительный город на планете, который я когда-то видел",
– сказал эксперт.
По мнению уфолога, исчезнувшая с нашей планеты Атлантида неожиданно возникла на Красной планете. Он уверен, что таинственные сооружения построили пришельцы миллионы лет назад, однако никаких доказательств этой теории нет.
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