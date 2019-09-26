Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Это работает: названы верные погодные приметы

Это работает: названы верные погодные приметы
Фото: www.globallookpress.com
Составить прогноз погоды можно и без помощи синоптиков

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что только двум погодным приметам можно доверять, причем обе они пригодны только для краткосрочного прогнозирования.

"Первое – красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое – дожди и непогода... Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю!" - 

приводит ТАСС слова Вильфанда.

По словам синоптика, солнце меняет цвет в зависимости от наличия или отсутствия фронтального раздела, отделяющего воздушные массы, он и создает оптический эффект.

Что касается второй приметы, то при большой влажности воздуха у мошкары намокают крылышки, и птицы снижаются, чтобы поймать корм. Все остальные приметы, по словам Вильфанда, не работают. Метеоролог подчеркнул, что стоит скорее доверять прогнозам синоптиков, чем народной мудрости.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"На психа похож": муж Собчак напугал снимком после свадьбы

Режиссера сравнили с чертом и указали ему на недостатки

Зеленского перекосило от Путина

Президент Украины не смог сдержать эмоций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей