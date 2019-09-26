Составить прогноз погоды можно и без помощи синоптиков

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что только двум погодным приметам можно доверять, причем обе они пригодны только для краткосрочного прогнозирования.

"Первое – красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое – дожди и непогода... Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю!" -

приводит ТАСС слова Вильфанда.

По словам синоптика, солнце меняет цвет в зависимости от наличия или отсутствия фронтального раздела, отделяющего воздушные массы, он и создает оптический эффект.

Что касается второй приметы, то при большой влажности воздуха у мошкары намокают крылышки, и птицы снижаются, чтобы поймать корм. Все остальные приметы, по словам Вильфанда, не работают. Метеоролог подчеркнул, что стоит скорее доверять прогнозам синоптиков, чем народной мудрости.