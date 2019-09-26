Разработаны меры для повышения конкурентоспособности российских IT-компаний

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак предложил правительству освободить российских производителей цифрового оборудования от уплаты НДС и понизить для них тарифы страховых взносов.

Выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики при СовФеде, Турчак заявил, что российским производителям телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования нужны государственная поддержка и снижение налоговой нагрузки.

"Эта мера позволит крупным российским IT-компаниям укрепиться на рынке и усилить конкуренцию зарубежным производителям, а для небольших компаний-стартапов создаст благоприятные условия для входа на рынок", –

подчеркнул Турчак.

Он также напомнил, что национальный проект "Цифровая экономика Российской Федерации" ставит целью увеличить долю отечественного программного обеспечения на российском рынке, для чего необходимо принять соответствующие меры, отмечается на сайте партии "Единая Россия".

Турчак добавил, понижение тарифа страховых взносов для таких компаний позволит создать новые рабочие места и привлечь в российские высокотехнологичные компании лучших специалистов.

Политик подчеркнул, что эти меры поддержки направлены, в первую очередь, на те компании, которые будут производить и разрабатывать решения для цифровой экономики в тех областях, где сейчас низкий уровень IT-продуктов и решений, или они полностью отсутствуют.

Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Цифровая промышленность" проходит в столице на площадке госкорпорации "Росатом". Участники форума планируют обсудить доработку единой информационной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд и разработать меры налогового стимулирования для российских IT-производителей. Одной из главных тем заседания станет обсуждение синхронизации комплекса федеральных мер поддержки российских предприятий и аппаратных решений для цифровизации промышленности и информационной инфраструктуры.

В форуме участвуют представители "Росатома", ряда министерств, АО "Трансмашхолдинг", ООО "Цифра" и другие.