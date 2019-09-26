"Единая Россия" останется лидирующей партией

Политическое превосходство партии подтверждают цифры и факты

Место партии "Единая Россия" в ближайшие годы не будет занято никем, уверен председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Политолог считает, что единороссы останутся в обозримой перспективе опорой для власти, и "сливать" партию не будут. Цифры и факты подтверждают политическое превосходство ЕР над конкурентами, подчеркнул эксперт.

"Единая Россия", если посмотреть на результаты выборов, на ее представленность в органах власти, на кадровую линейку, на скамейку запасных – это, в общем, в любом случае лидирующая партия", -

объяснил Костин.

В ходе ближайших выборов в Государственную думу в 2021 г. и президентских выборов 2024 г. проблем у "Единой России" не ожидается, считает политолог. При этом эксперт напомнил, что к 2026 г., когда пройдут очередные выборы депутатов нижней палаты российского парламента, планируется закончить большой этап перемен. А к 2030 г. "дадут результаты национальные проекты, которые сейчас запущены", подчеркнул Костин. Он добавил, что необходимо беречь российские нефтегазовые активы, делая их современными и конкурентоспособными, однако при этом надо помнить, что "место в мировом совете директоров будет определять цифровая экономика".

Возвращаясь к теме будущего ЕР, политолог особенное внимание обратил на важность предварительного голосования. Эту процедуру при определении своих кандидатов на выборах партия практикует в обязательном порядке – единственная среди российских политических сил. Благодаря праймериз в политике появляются новые лица, и этот эффект виден и рядовым избирателям.