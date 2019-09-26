Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Единая Россия" останется лидирующей партией

Фото: www.globallookpress.com
Политическое превосходство партии подтверждают цифры и факты

Место партии "Единая Россия" в ближайшие годы не будет занято никем, уверен председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Политолог считает, что единороссы останутся в обозримой перспективе опорой для власти, и "сливать" партию не будут. Цифры и факты подтверждают политическое превосходство ЕР над конкурентами, подчеркнул эксперт.

"Единая Россия", если посмотреть на результаты выборов, на ее представленность в органах власти, на кадровую линейку, на скамейку запасных – это, в общем, в любом случае лидирующая партия", -

объяснил Костин.

В ходе ближайших выборов в Государственную думу в 2021 г. и президентских выборов 2024 г. проблем у "Единой России" не ожидается, считает политолог. При этом эксперт напомнил, что к 2026 г., когда пройдут очередные выборы депутатов нижней палаты российского парламента, планируется закончить большой этап перемен. А к 2030 г. "дадут результаты национальные проекты, которые сейчас запущены", подчеркнул Костин. Он добавил, что необходимо беречь российские нефтегазовые активы, делая их современными и конкурентоспособными, однако при этом надо помнить, что "место в мировом совете директоров будет определять цифровая экономика".

Возвращаясь к теме будущего ЕР, политолог особенное внимание обратил на важность предварительного голосования. Эту процедуру при определении своих кандидатов на выборах партия практикует в обязательном порядке – единственная среди российских политических сил. Благодаря праймериз в политике появляются новые лица, и этот эффект виден и рядовым избирателям.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей