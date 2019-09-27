Температура поднимется до +16°С

По словам метеорологов, на предстоящей неделе погода постоянно будет меняться.

В пятницу, 27 сентября, температурный режим вернется в рамки климата, и такая погода продержится в Москве до выходных. Днем облачно и +11…+13°С, вероятность осадков весьма небольшая, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В субботу синоптики обещают теплую солнечную погоду. Однако уже в воскресенье столичный регион накроют поля атмосферного фронта – усилится ветер и пройдут дожди, несмотря на это температура поднимется до +16°С.

Погода останется дождливой и переменной и в начале следующей недели, а температура воздуха будет около +11°С. В среду, 2 октября, до +14°С, благодаря антициклону с юго-востока дожди прекратятся и выглянет солнце. По словам синоптиков, в пятницу максимальная температура поднимется до +19°С, будет преимущественно облачно, вечером и ночью пройдет небольшой дождь.

Из-за потепления автомобилистам Московского региона рекомендуют пока повременить с заменой резины, сообщает "Подмосковье сегодня".