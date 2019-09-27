Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Тепло и дождливо: синоптики пообещали москвичам "бабье лето"

Тепло и дождливо: в Москву ненадолго придет
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеАномальная погода: синоптики дали прогноз на выходные
Температура поднимется до +16°С

По словам метеорологов, на предстоящей неделе погода постоянно будет меняться.

В пятницу, 27 сентября, температурный режим вернется в рамки климата, и такая погода продержится в Москве до выходных. Днем облачно и +11…+13°С, вероятность осадков весьма небольшая, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В субботу синоптики обещают теплую солнечную погоду. Однако уже в воскресенье столичный регион накроют поля атмосферного фронта – усилится ветер и пройдут дожди, несмотря на это температура поднимется до +16°С.

Погода останется дождливой и переменной и в начале следующей недели, а температура воздуха будет около +11°С. В среду, 2 октября, до +14°С, благодаря антициклону с юго-востока дожди прекратятся и выглянет солнце. По словам синоптиков, в пятницу максимальная температура поднимется до +19°С, будет преимущественно облачно, вечером и ночью пройдет небольшой дождь.

Из-за потепления автомобилистам Московского региона рекомендуют пока повременить с заменой резины, сообщает "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей