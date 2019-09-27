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Аферисты охотно изобретают все новые способы мошенничества, жертвами которых становятся как простые люди, так и звезды. Одна из последних уловок – дубликат сим-карт.
Чтобы заказать ее перевыпуск, достаточно поддельной доверенности. Прежняя карта блокируется, а у жулика появляется доступ не только к контактам ее истинного владельца, но и ко всем сервисам, к которым привязан номер телефона.
"Если злоумышленник получит доступ к вашим госуслугам, сами представляете, что будет. Были случаи подделки электронных подписей, и на людей регистрировались квартиры, снимались с регистрации квартиры", — пояснил эксперт по безопасности Георгий Мазохин, передает "РЕН ТВ".
Так, на удочку интернет-вредителей попался известный блогер из Дагестана Дибир Дибиров. К счастью, его деньги остались целы. Злоумышленник ограничился блокировкой карт. В полиции жертве посоветовали обратиться в ФСБ.
А вот в истории Натальи Рудовой мошенники с ее номера клянчили деньги у друзей и знакомых. Особо доверчивые успели перевести энные суммы. Однако актриса вовремя спохватилась и заблокировала соцсети и карты, сменила пароли.
Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют написать заявление о запрете на дубликат сим-карты без личного присутствия пользователя. Также можно установить пароль или пин-код на ее выпуск.
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