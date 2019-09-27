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Обвиняемая в шпионаже россиянка Мария Бутина имеет отношение к выборам президента США. Цепь замкнулась на Национальной стрелковой ассоциации, на которую якобы работала американская заключенная.
Как выяснили в Вашингтоне, ассоциация действовала в интересах России в 2016 году перед избранием Трампа главой государства. Данные расследования опубликовал комитет сената Соединенных Штатов.
Напомним, Бутину арестовали летом 2018 г. Она получила полтора года тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". На свободу Мария должна выйти 25 октября.
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