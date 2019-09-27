Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Американцы обвинили Бутину во вмешательстве в президенсткие выборы в США

Комитет сената Соединенных Штатов обнародовал результаты расследования

Обвиняемая в шпионаже россиянка Мария Бутина имеет отношение к выборам президента США. Цепь замкнулась на Национальной стрелковой ассоциации, на которую якобы работала американская заключенная.

Как выяснили в Вашингтоне, ассоциация действовала в интересах России в 2016 году перед избранием Трампа главой государства. Данные расследования опубликовал комитет сената Соединенных Штатов.

Напомним, Бутину арестовали летом 2018 г. Она получила полтора года тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". На свободу Мария должна выйти 25 октября.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей