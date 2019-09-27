Комитет сената Соединенных Штатов обнародовал результаты расследования

Обвиняемая в шпионаже россиянка Мария Бутина имеет отношение к выборам президента США. Цепь замкнулась на Национальной стрелковой ассоциации, на которую якобы работала американская заключенная.

Как выяснили в Вашингтоне, ассоциация действовала в интересах России в 2016 году перед избранием Трампа главой государства. Данные расследования опубликовал комитет сената Соединенных Штатов.

Напомним, Бутину арестовали летом 2018 г. Она получила полтора года тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". На свободу Мария должна выйти 25 октября.

