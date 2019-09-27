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Автор петиции о присоединении Латвии к США получил приговор

В Латвии подняли шум из -за присоединения к США
Фото: www.globallookpress.com
Судебная система прибалтийской страны оказалась нечувствительна к юмору

Денис Бартецкий, автор петиции о присоединении Латвии к США, был осужден за свою шутку на 80 часов исправительных работ. Решение принял суд Видземского предместья Риги.

"Здравый смысл – не самая сильная сторона нашей системы. Итого: 80 часов общественных работ и год пробации", -   

написал 27 сентября Бартецкий на своей странице в Facebook.

"Латвия. Твои мечты сбываются", "Шел 2019 год. Принцип показательной порки – Здравый смысл 1:0", "если за опрос по присоединению к Американским объединенным государствам судят, то почему не сидят организаторы референдума о присоединении к Объединенным европейским государствам?" - 

такие саркастические комментарии оставили интернет-пользователи под сообщением Бартецкого. 

Голосование о присоединении Латвии к Соединенным Штатам началось на портале общественных петиций Avaaz.org в феврале 2016 года. Тогда же на сайте стали собирать подписи о вхождении Латвии в "Галактическую империю", а также о выходе страны из Солнечной системы и Млечного Пути, напоминает ТАСС.

Валентина МАЙОРОВА
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