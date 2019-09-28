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Единороссы попросили генпрокурора РФ взять на личный контроль дело об убийстве ветерана ВОВ

Единороссы попросили генпрокурора РФ взять на личный контроль дело об убийстве ветерана ВОВ
Александр Хинштейн. Фото: Машков Юрий/ITAR-TASS
Циничная расправа над стариками потрясла всю страну

Возмутительное преступление в Рязани, где убили 91-летнего ветерана Великой Отечественной и его жену, должно быть раскрыто. С таким заявлением выступил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн (фракция "Единой России").

Официальное обращение в адрес российской генпрокурора Юрия Чайки единороссы намерены направить уже в понедельник. Партийцы просят его взять расследование жестокого убийства ветерана под личный контроль, "а также обеспечить расследование дела под надзором Центрального аппарата Генеральной прокуратуры". Об этом говорится на сайте "Единой России".

Как сообщалось ранее, в Рязани неизвестные убили ветерана и его жену. По предварительным данным, жертвой преступников стал подполковник в отставке Павел Макеев. Он награжден множеством медалей, среди которых "За оборону Ленинграда", "За безупречную службу" I–III степени. Об этом писали местные СМИ – в частности "Рязанские ведомости".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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