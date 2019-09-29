Новые правила: на работу будут принимать без СНИЛС

С 29 сентября в РФ утвердили новую форму обязательного пенсионного страхования

Вместо зеленой карточки с номером индивидуального лицевого счета – СНИЛС, работник будет предоставлять работодателю новый электронный документ. Об этом говорится в постановлении правления Пенсионного фонда РФ.

В уведомлении содержатся те же данные, что в бумажной карточке СНИЛС. Получить новый документ можно в территориальном органе ПФР, в многофункциональных центрах (МФЦ) и в личном кабинете на сайте ПФР или госуслуг.