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Умер известный российский писатель Вячеслав Пьецух

Ушел из жизни член Союза писателей СССР, Вячеслав Пьецух

Печальную новость сообщил в социальной сети президент русского ПЕН-центра Евгений Попов. 

"Современная русская литература понесла огромную потерю. Сегодня ночью ушел из жизни один из самых ярких и оригинальных ее представителей прозаик ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Таков был печальный результат его затяжной болезни", - написал он. 

Марина МОНРО
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