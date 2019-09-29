Ушел из жизни член Союза писателей СССР, Вячеслав Пьецух

Печальную новость сообщил в социальной сети президент русского ПЕН-центра Евгений Попов.

"Современная русская литература понесла огромную потерю. Сегодня ночью ушел из жизни один из самых ярких и оригинальных ее представителей прозаик ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Таков был печальный результат его затяжной болезни", - написал он.