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В Подмосковье засекли НЛО

Странный объект удалось запечатлеть на фото

Непонятный летающий круг разглядели в небе жители городского округа Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области. По данным очевидцев, таинственный объект засекли в нескольких районах. 

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Публикация от Селятино Апрелевка Калининец (@selyatino_aprelevka)


Мнения о том, что это может быть разделились. Кто-то решил, что это НЛО, а кто-то уверял, что это последствия работы химического завода. 

Марина МОНРО
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