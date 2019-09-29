В Подмосковье засекли НЛО

Нибиру
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Непонятный летающий круг разглядели в небе жители городского округа Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области. По данным очевидцев, таинственный объект засекли в нескольких районах.
Мнения о том, что это может быть разделились. Кто-то решил, что это НЛО, а кто-то уверял, что это последствия работы химического завода.
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