В Подмосковье засекли НЛО

Странный объект удалось запечатлеть на фото

Непонятный летающий круг разглядели в небе жители городского округа Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области. По данным очевидцев, таинственный объект засекли в нескольких районах.





Мнения о том, что это может быть разделились. Кто-то решил, что это НЛО, а кто-то уверял, что это последствия работы химического завода.