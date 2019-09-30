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От уплаты НДФЛ освободили несколько категорий граждан

Соответствующий закон подписал Владимир Путин

Информация об этом опубликована на портале правовой информации. Теперь налоги не будут платить пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других ЧП. Кроме того, от НДФЛ освободят и семьи пострадавших. 




Марина МОНРО
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