От уплаты НДФЛ освободили несколько категорий граждан

Нибиру
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Информация об этом опубликована на портале правовой информации. Теперь налоги не будут платить пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других ЧП. Кроме того, от НДФЛ освободят и семьи пострадавших.
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