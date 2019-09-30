Произошел сбой в движении электричек

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На Курском направлении Московской железной дороги по техническим причинам задерживаются электрички. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и вернуться к графику.
В сторону области опаздывает все, включая поезда дальнего следования. Составы стоят на железнодорожных путях без движения, ждать электрички приходится около 40 минут. Часть из них были отменены, а другие прибывали с опозданием, сообщает издание "360".
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