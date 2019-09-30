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От резиновой лодки до подводного крейсера: как моржи уничтожили российский флот

От резиновой лодки до подводного крейсера: как моржи уничтожили российский флот
Фото: pixabay.com
Сенсационную новость растиражировали зарубежные журналисты. Украинцы добавили подробностей

В Арктике моржи практически уничтожили российский флот, переврали сообщение Русского географического общества западным СМИ. По традиции они раздули настоящий скандал на пустом месте. 

На самом же деле пострадала лишь резиновая лодка. На группу в Арктике напала одна моржиха, а не стадо, как утверждают американцы-паникеры. 

Животное испугалось за свое семейство, поэтому прокусило плавсредство. К счастью, никто из участников экспедиции не пострадал. Однако на Западе надувная лодка сначала превратилась буксировочное судно, а затем – в десантный катер военно-морских сил России. 

Однако это еще не все. Некоторые журналисты решили, что пострадал подводный крейсер в Антарктиде, уточняет "ФедералПресс". Но больше всех преуспели в распространении, мягко говоря, неправдивых сведений, в соседнем государстве.

Украинцы решили, что моржи растерзали российские суда в таком количестве, что от флота РФ остались лишь рожки, да ножки. При этом более детальной информации украинские русофобы не дали, оставив в тайне количество жертв выдуманной сенсации. 

Ксения АНДРЕЕВА
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