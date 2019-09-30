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В Музее современной истории расскажут об истории развития транспорта

Москвичам покажут транспорт будущего
Фото: history.mintrans.ru
Жителей столицы ждут интересные лекции и исторические экспозиции

С 1 по 31 октября в Музее современной истории можно будет узнать о том, каким станет транспорт будущего, как с течением времени менялись железнодорожные вокзалы, что ждет московский метрополитен и как в стране развивается водный транспорт.

"В рамках празднования 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования стартует проект "Путешествие сквозь время". Преподаватели Российского университета транспорта проведут более 60 лекций по транспортной тематике", –

приводит слова проректора университета Михаила Кленова пресс-служба вуза.

Он добавил, что экскурсоводами на выставке станут студенты университета, а всего в образовательных мероприятиях будут участвовать свыше 10 тыс. учащихся различных транспортных вузов.

Темы лекций включают в себя историю Крымского моста, развитие железнодорожного транспорта в России, роль железных дорог во времена Великой Отечественной войны, виды транспорта и транспортное образование.

Планируется, что лекции в Музее современного искусства будут идти каждый день – 3 лекции и 3 экскурсии с 11.00 до 19.00, кроме понедельника и среды. Адрес музея: Тверская улица, дом 21.

Российский университет транспорта – крупнейший отраслевой университет в стране. Учебное заведение является основным центром кадрового обеспечения и научного сопровождения развития транспортной отрасли.

Валентина МАЙОРОВА
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