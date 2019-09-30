Суд смягчил приговор Устинову

Принят вывод эксперта, что актер не хватал росгвардейца за руки

Мосгорсуд изменил приговор актёру Павлу Устинову по делу о нападении на сотрудника Росгвардии во время акции в Москве 3 августа. Ему назначен один год лишения свободы условно и два года испытательного срока.

Суд приобщил к материалам дела выводы экспертизы о том, что актер не хватал за руки сотрудника правоохранительных органов, а также видео задержания. Суд первой инстанции отказывался смотреть запись.

Ранее Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Сторона обвинения считала, что актер потянул росгвардейца за плечо, после чего тот получил вывих. Однако он свою вину не признал. Дело Павла Устинова получило общественный резонанс – в его поддержку выступили журналисты, правозащитники и многие актеры. В итоге дело было пересмотрено, сообщает "360".