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В Нижневартовске вспыхнула эпидемия сифилиса

В середине 1960-х опасной болезнью переболел каждый третий мужчина в городе

Первопроходцы Нижневартовска сталкивались не только с суровым климатом и отсутствием удобств, но и с венерическими заболеваниями.

В новом городе остро не хватало больниц, зато в избытке было девушек с пониженной социальной ответственностью, которые ехали вслед за нефтяниками "на вахту" со всего Советского Союза. 

"Из Москвы специально приезжали женщины легкого поведения. Считалось, что раз местные мужчины зарабатывают большие деньги, то и тратить они их будут направо и налево", –

объяснила URA.RU заслуженный врач России Нэля Белоногова.

По словам доктора, эпидемия сифилиса стремительно набирала обороты, и вскоре был открыт первый кожно-венерический диспансер, который долгое время оставался самым популярным медицинским учреждением в городе.

Валентина МАЙОРОВА
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