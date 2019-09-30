Нибиру
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Первопроходцы Нижневартовска сталкивались не только с суровым климатом и отсутствием удобств, но и с венерическими заболеваниями.
В новом городе остро не хватало больниц, зато в избытке было девушек с пониженной социальной ответственностью, которые ехали вслед за нефтяниками "на вахту" со всего Советского Союза.
"Из Москвы специально приезжали женщины легкого поведения. Считалось, что раз местные мужчины зарабатывают большие деньги, то и тратить они их будут направо и налево", –
объяснила URA.RU заслуженный врач России Нэля Белоногова.
По словам доктора, эпидемия сифилиса стремительно набирала обороты, и вскоре был открыт первый кожно-венерический диспансер, который долгое время оставался самым популярным медицинским учреждением в городе.
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