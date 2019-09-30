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Лиса взбудоражила пассажиров Домодедово

Сотрудники аэропорта не смогли поймать зверя

Пассажиры и работники Домодедово переполошились из-за попавшей в зону регистрации лисы. Рыжий хищник несколько минут бегал по зданию, пытаясь найти выход на улицу. Администрация аэропорта попыталась разобраться с ситуацией, но животное оказалось проворнее людей.

В пресс-службе Домодедово рассказали корреспонденту интернет-портала "Подмосковье сегодня" о том, что лиса не приближалась к пассажирам, что видно из записей камер видеонаблюдения.  

Лиса сама выбралась из аэропорта, ее местонахождение неизвестно. Любопытно, что это не первый подобный случай: три года назад на территории аэродрома нашли двух лисят и отдали их в реабилитационный центр. 

Полина ИВАНОВА
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