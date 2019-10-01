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Осенний призыв в России пройдет по-новому

Осенний призыв в России пройдет по-новому
Фото: www.globallookpress.com
Теперь граждане смогут как отказаться от отсрочки, так и досрочно завершить военную службу

С 1 октября в России начался очередной призыв в армию, который продлится до 31 декабря.

В этом году вступили в силу поправки в законодательство РФ: теперь с 1 сентября граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, могут от них отказаться. Кроме того, военнослужащие получили возможность досрочно уволиться с военной службы при наличии у них обстоятельств, дающих право на увольнение и возникших в период прохождения службы, напоминает ТАСС. 

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал, что в ряды российской армии должны вступить около 132 тыс. человек, это на 3 тыс. человек меньше, чем весной. 

Призывная кампания не затронет педагогических работников – они уходят в армию только с 1 мая по 15 июля. Кроме того, граждане, живущие в сельской местности и занятые на уборочных работах, будут призваны с 15 октября по 31 декабря.

При этом генерал-лейтенант Бурдинский отметил, что штрафы для уклонистов от призыва могут вырасти в 6 раз. В Министерстве обороны отмечают, что в настоящее время число уклонистов сократилось в 3 раза, сообщает "Пятый канал".  Изменился и средний возраст призывников – с 2013 г. количество 18-летних молодых людей, призванных на военную службу, уменьшилось более чем на 8%, а тех, кому 20 лет и старше, выросло более чем на 11%, напоминает "Вечерняя Москва".

Валентина МАЙОРОВА
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