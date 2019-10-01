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Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке

Рядом с работой: полковник ФСБ брал взятки на Лубянке
Фото: www.globallookpress.com
Громкое дело назвали итогом десятилетней борьбы с коррупцией

Начальник отдела управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин, которого обвиняют во взяточничестве, получал денежные вознаграждения от банкиров, не отходя далеко от работы. 

Как сообщает "Коммерсантъ", взятки борцу с коррупцией передавали через посредников у входа в здание, где находится управление "К", либо в кафе на Лубянской площади. 

Следствие считает, что совладелец крупного банка с ноября 2013 г. по февраль 2015 г. ежемесячно отдавал Черкалину по $50 тыс. за "общее покровительство" банка. При этом полковник Черкалин не утруждал себя конспирацией: валюту ему передавали либо на улице, либо в кафе, которые находятся рядом со зданием ФСБ на Лубянской площади. По данным правоохранителей, всего Черкалин получил от организации $750 тысяч.

Примечательно, что, когда покровительство полковника действительно понадобилось банку, Черкалин потребовал себе премию в $100 тысяч, подчеркивает URA.RU

Полковник Черкалин свою вину признал и даже рассказал следствию о других банках, в которых получал ежемесячные и разовые выплаты. Но пока цифры, озвученные борцом с коррупцией, не сходятся с активами, найденными у него и его доверенных лиц. Имущество Кирилла Черкалина оценивается в 6,3 млрд руб. и включает 5 квартир, 2 загородных дома и крупные суммы наличными – 800 млн руб., $72 млн и €8 миллионов.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал заявил в эфире НСН, что громкие дела полковников Черкалина и Захарченко, бывшего министра Алексея Улюкаева и экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова стали итогом десятилетнего курса на борьбу с коррупцией. 

Валентина МАЙОРОВА
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