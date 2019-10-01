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Защита Пономарева обжаловала приговор

Защита Пономарева обжаловала приговор
Фото: www.globallookpress.com
Мособлсуд рассмотрит обращение адвокатов через неделю

Как стало известно, защита Константина Пономарева, ранее получившего 8 лет колонии за заведомо ложный донос, подала жалобу в Мособлсуд. Ожидается, что ее рассмотрение состоится уже через неделю, 8 октября.

Оспариваемый вердикт

Совсем скоро адвокаты Константина Пономарева попытаются смягчить вердикт, вынесенный их клиенту. В июле этого года он был приговорен судом к восьмилетнему заключению в колонии общего режима. Его подельнику, адвокату Максиму Загорскому, который также упоминается в жалобе, было назначено 7 лет 8 месяцев заключения с трехлетним запретом на юридическую деятельность. Так фемида расценила деяния группы, подпадающие под 306-ю статью УК РФ "Заведомо ложный донос".

Пономарев и Загорский получили широкую известность как инициаторы судебных разбирательств с IKEA, госкорпорацией "Кубаньэнерго", компаниями Олега Дерипаски, Федеральной налоговой службой, другими компаниями и структурами власти. В ходе тяжб подельники получали от бизнес-единиц значительные компенсации, а затем уклонялись от уплаты налогов с взысканных сумм, в итоге причинив государственному бюджету значительные убытки. Последние ранее оценивались только по ИКЕА в 8 млрд. рублей.

По прогнозам СМИ, до конца этого года Пономареву и Загорскому могут быть предъявлены обвинения по двум другим статьям УК РФ. Это "Мошенничество в особо крупном размере" (ст. 159) и "Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере" (ст. 199).

Фото: pixabay.com

Позиция обвинения

Разбирательство дела Пономарева велось с декабря прошлого года. Как утверждала сторона обвинения, главный фигурант и Загорский создали организованную группу для того, чтобы добиваться в системе правосудия нужных им решений.

Подельники реализовали свой замысел в Раменской районе Подмосковья у мирового судьи Наталии Богуновой. Участники группы обратились к ней со спором о клевете "весом" в 50 тыс. рублей, однако смогли внести в мотивировочную часть вердиктов гораздо более "дорогостоящие" формулировки. Они позволили Пономареву закрыть два возбужденных в его отношении уголовных дела по факту неуплаты налогов в особо крупном размере.

Доводы обвинения были подтверждены показаниями 16 свидетелей, в том числе и Наталией Богуновой, а также гражданами Исаевым и Власенко. Пономарев обещал указанным мужчинам вознаграждение за участие в судебных инсценировках, однако, насколько известно, не сдержал слова.

Что показательно, в дальнейшем решения Богуновой применялись в других гражданских и арбитражных процессах. К примеру, Пономарев ссылался на данные вердикты в Краснинском районном суде, где организовал тяжбы с IKEA и ФНС.

Позиция защиты

В свою очередь, защита Пономарева делала упор на то, что их клиент стал жертвой компании IKEA. По версии адвокатов и самого фигуранта, торговая сеть ведет преследование осужденного после давнего конфликта из-за аренды дизельных генераторов.

Обосновывая свою позицию, сторона Пономарева привлекла к процессу в качестве свидетелей защиты всего трех человек, в частности, гражданина Швеции и бывшего менеджера IKEA Юакима Виртанена. Этот свидетель признал, что ничего не знает о манипуляциях подсудимого с клеветой против себя, но много рассказал о своем сотрудничестве с Пономаревым во время тяжбы подсудимого с торговой сетью.

Сам Пономарев также дал показания в процессе и фактически признался в совершении преступления против правосудия, когда во время одного судебного заседания заявил, что создавал "основания для обращения в суд" и участвовал в "постановочных встречах" и разбирательствах у Богуновой.

В целом, можно признать, что линия защиты себя не оправдала. В этом смысле неудивительны слова гособвинителя, как-то констатировавшего в зале суда, что "99% от того, что говорит Пономарев, не имеет отношения к нашему уголовному делу".

Не исключено, что частью стратегии адвокатов Пономарева было поведение клиента в зале суда – он вел себя довольно вызывающе. Надевал на слушания футболку с логотипом торговой сети, наносил на одежду провоцирующие надписи,а однажды сорвал заседание, сославшись на болезнь, так и не получившую диагноза.

Решение суда

В итоге, после ознакомления с доводами защиты и обвинения, 9 июля Люберецкий районе суд признал Пономарева и Загорского виновными по четырем эпизодам преступления, подпадающего под 306-ю статью УК РФ. Фемида установила, что обвиняемые создали организованную группу, целью которой было получение в судах преюдициальных решений с последующим использованием вердиктов в других процессах и госорганах.

Прокуратура просила для каждого фигуранта процесса по 8,5 лет колонии общего режима при том, что максимальное наказание составляло 9 лет – 6 лет по 3-й части 306-й статьи и ещё 50% от этого срока по 69-й статье "Назначение наказания по совокупности преступлений". Суд назначил приговор мягче, чем того просила прокуратура.

Отдел информации
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