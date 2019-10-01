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Лиса устроила переполох в Домодедово

Хищник забежал в зону регистрации аэровокзала

Пассажиры и сотрудники аэропорта несколько минут наблюдали за лисой, которая по зданию, видимо, пытаясь найти выход. Администрация Домодедово пыталась поймать хищника, но сделать этого не удалось – зверь сам выбежал на свободу.

"Согласно данным с камер видеонаблюдения, лиса провела в терминале несколько минут и к пассажирам не приближалась. Она самостоятельно покинула аэровокзал, и с этого момента, к сожалению, нам неизвестно о ее местонахождении. Три года назад сотрудники аэропорта нашли на территории аэродрома двух лисят и передали их в центр реабилитации диких животных", – цитирует пресс-службу аэропорта "Подмосковье сегодня"

Дарья ПЕТРОВА
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