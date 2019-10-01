Первый президент страны Советов не смог сэкономить на людях

Финансовый аспект стал краеугольным камнем в судьбе Советского Союза, полагает бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев. В интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю эксперт перечислил причины развала СССР.

"Потому что закончились деньги и из-за того, что не смог себя реформировать", – пояснил гость программы "вДудь".

По словам Гуриева, последний Генсек ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев промедлил с нововведениями и не успел набрать достойную команду. К этому прибавилось колоссальное сопротивление "сельскохозяйственного, оборонного и энергетического лобби", которые не хотели ничего менять. Но, отметил собеседник журналиста, резко денег не стало, поскольку Михаил Сергеевич "резко увеличил госрасходы", ведь он "не мог не платить людям".