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В популярной лапше нашли пестициды

В популярной лапше нашли опасные вещества
Фото: pixabay.com
Знак качества не достался никому

Лапша быстрого приготовления – недорогая и ее просто приготовить, поэтому она пользуется большой популярностью у тех, кто хочет сэкономить время.

Однако не всегда такое блюдо будет полезным. В Роскачестве исследовали безопасность лапши быстрого приготовления 17 торговых марок и пришли к выводу, что ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества.

При этом в продуктах не было обнаружено ГМО растительного происхождения, а количество тяжелых металлов не превышало предельно допустимого уровня. Патогенные микроорганизмы, такие, как сальмонелла, кишечная палочка или плесень, в лапше также отсутствовали.

Однако в продукции марки "Биг Ланч" были найдены следы пестицида бифентрина, а в лапше "Золотистая жатва", "Моя цена" и "Роллтон" – остатки регулятора роста растений -   хлормеквата.

В некоторых образцах нашли охратоксин А, микотоксин зеараленон и избыточно большое количество соли, сообщает "Федерал Пресс".

Лучшими, по мнению аналитиков ведомства, стали лапша быстрого приготовления "Анакон", знаменитый "Доширак" и лапша с курицей "Каждый день".

Валентина МАЙОРОВА
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