Сладкое лакомство поможет при гипертонии

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Кадр из мультфильма «Винни-Пух»
продолжениеНазваны средства борьбы с изжогой
Продукт окажет положительное влияние на продолжительность жизни

Мед богат питательными веществами – в одной столовой ложке содержится 64 ккал и 17 граммов сахара, в том числе фруктоза, глюкоза, сахароза, мальтоза и витамины А и С. Также в нем много антиоксидантов, включая флавоноиды.

Данный продукт не так вреден для людей с диабетом, как обычный сахар, отмечают эксперты. Благодаря употреблению меда в пищу приходит в норму кровяное давление. Он понижает уровень холестерина, уменьшает уровень триглицеридов, укрепляет иммунитет, способствует заживлению ран и укрепляет сердце. Кроме того, врачи советуют использовать мед для лечения кашля у детей, сообщают "Актуальные Новости".

По словам специалистов, при регулярном и продолжительном употреблении мед может играть роль "эликсира молодости" и оказывать большое влияние на продолжительность жизни.

Карина СИРАЗОВА
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