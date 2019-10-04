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Маргарита Грачева, искалеченная бывшим мужем, выпустила книгу "Счастлива без рук", в которой поделилась своей историей. В одной из последних глав появился некий Мистер Икс, с которым девушка строит совместную жизнь. Автор сообщила, что это реальный человек из ее жизни, но имя пока афишировать не готова.
"Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году",
– рассказала Грачева в интервью "Комсомольской правде".
В декабре 2017 года Маргарита стала
жертвой гнева собственного супруга: мужчина посчитал, что жена ему изменяет. Находясь в состоянии
аффекта, он отвез девушку в лес и отрубил ей кисти, потом очнулся и помчался с
ней в больницу. Одну руку удалось спасти, пришив отрубленную кисть, а вместо
второй – установили современный бионический протез. Грачева с сыновьями
переехала к маме, а ее экс-супруг отбывает наказание в колонии.
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