Девушка откровенно рассказала о своей новой жизни

Маргарита Грачева, искалеченная бывшим мужем, выпустила книгу "Счастлива без рук", в которой поделилась своей историей. В одной из последних глав появился некий Мистер Икс, с которым девушка строит совместную жизнь. Автор сообщила, что это реальный человек из ее жизни, но имя пока афишировать не готова.

"Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году",

– рассказала Грачева в интервью "Комсомольской правде".

В декабре 2017 года Маргарита стала жертвой гнева собственного супруга: мужчина посчитал, что жена ему изменяет. Находясь в состоянии аффекта, он отвез девушку в лес и отрубил ей кисти, потом очнулся и помчался с ней в больницу. Одну руку удалось спасти, пришив отрубленную кисть, а вместо второй – установили современный бионический протез. Грачева с сыновьями переехала к маме, а ее экс-супруг отбывает наказание в колонии.

