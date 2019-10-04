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Как аномальное тепло отразилось на Подмосковье

За городом вновь начала цвести сирень

Одна из жительниц Нахабино, прогуливаясь по району, заметила распустившийся куст сирени. Пока местные жители недоумевают, почему в холодном октябре растение вновь зацвело, эксперт дал свою оценку необычному явлению.

По словам главного эколога природоохранного фонда "Верховье" Юлия Добрушина, цветению сирени могли поспособствовать несколько теплых дней, - пишет "Подмосковье сегодня".

Также есть версия, что сирень зацвела не из-за погоды, а благодаря стараниям хозяев, которые ухаживали за ней весь год и тщательно удобряли.

Дарья ПЕТРОВА
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