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В Ленинградской области от инсульта умер подросток

В больнице мальчика лечили от серозного менингита

В городе Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области в результате ошибки медиков от инсульта скончался 15-летний подросток.

Как сообщает ИА FlashNord, подростка с сильной головной болью  госпитализировали еще 14 сентября в больницу Токсово, где ему  сделали обезболивающий укол. Однако мальчику не стало лучше и спустя сутки. Ребенка передали специалистам Детского научно-клинического центра инфекционных болезней в Санкт-Петербурге. Именно там ему поставили диагноз "серозный менингит".

Через две недели подростка выписали, а утром 2 октября он скончался.

По информации издания, согласно проведенной экспертизе, причиной смерти мальчика называют инсульт. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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