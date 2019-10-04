До конца света несколько месяцев: в США призвали есть трупы и детей

Нибиру
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Александрия Окасио-Кортес уверена, что преодолеть климатический кризис можно путем поедания трупов и детей. При чем начинать их есть нужно уже сейчас, по словам американки, до конца света осталось всего несколько месяцев.
"Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема. Нам нужно есть детей!" – цитирует ее слова USA Really.
Щадить детей Александрия не планирует, ведь иначе процесс спасения планеты будет идти слишком медленно.
Как пишет "Царьград", остальные участники экологической встречи слушали девушку с интересом, однако позже, когда она начала кричать, микрофон ей отключили. На мероприятие юная американка пришлась подготовленной: надела футболку с надписью "спасите планету, ешьте детей".
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