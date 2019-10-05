Названы омолаживающие продукты

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Медики утверждают, что замедлить старение можно не только с помощью специальных процедур, но и употребляя определенные продукты.
По их словам, зеленый чай заметно улучшит состояние кожи, так как в нем содержатся антиоксиданты и полифенолы, которые вырабатывают коллаген.
В авокадо есть большое количество клетчатки, витаминов, жирных кислот и калия. Эти вещества помогут восстановить от повреждений кожу и защитить ее от солнца.
Разгладить морщины могут помидоры и арбузы, а я годы черники выровняют тон кожи и сделают ее более гладкой, передает "Медикфорум".
Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек
Копенгаген не имеет права запрещать прокладку труб в своей экономической зоне в Балтийском море