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Названы омолаживающие продукты

Названы омолаживающие продукты
Фото: www.globallookpress.com
Разгладить морщины можно без особых затрат

Медики утверждают, что замедлить старение можно не только с помощью специальных процедур, но и употребляя определенные продукты.

По их словам, зеленый чай заметно улучшит состояние кожи, так как в нем содержатся антиоксиданты и полифенолы, которые вырабатывают коллаген.

В авокадо есть большое количество клетчатки, витаминов, жирных кислот и калия. Эти вещества помогут восстановить от повреждений кожу и защитить ее от солнца.

Разгладить морщины могут помидоры и арбузы, а я годы черники выровняют тон кожи и сделают ее более гладкой, передает "Медикфорум".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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