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Нидерланды отказались от названия Голландии

Власти создадут новый имидж страны

Правительство Нидерландов решили отказаться от названия Голландия. По мнению властей, это поможет обновить образ страны, так как название ассоциируется у многих туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей.

Новый имидж страны будут строить вокруг названия Нидерланды, передает портал Adformatie. Переименование коснется и сборных команд по всем видам спорта.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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