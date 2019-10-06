Нидерланды отказались от названия Голландии

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Правительство Нидерландов решили отказаться от названия Голландия. По мнению властей, это поможет обновить образ страны, так как название ассоциируется у многих туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей.
Новый имидж страны будут строить вокруг названия Нидерланды, передает портал Adformatie. Переименование коснется и сборных команд по всем видам спорта.
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