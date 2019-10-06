США выпустили ядерную ракету в сторону пассажирского самолета

Катастрофы чудом удалось избежать

Пилоты мексиканского самолета во время рейса увидели пролетающую рядом ядерную ракету. Им удалось запечатлеть этот момент.

Эксперты издания The Drive отметили, что траектория баллистической ракеты на видео гораздо более пологая и низкая, чем обычно.

"Тем не менее запуск ракеты по такой траектории вполне ожидаем в связи с появлением боеголовки W76-2. Низкая траектория значительно снижает время подлета",

– сказал специалист Анкит Панда.

Отмечается, что ядерная боеголовка малой мощности в соединении с баллистической системой доставки позволяет наносить мощные точечные удары по всему свету.