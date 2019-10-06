США выпустили ядерную ракету в сторону пассажирского самолета

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Пилоты мексиканского самолета во время рейса увидели пролетающую рядом ядерную ракету. Им удалось запечатлеть этот момент.
Эксперты издания The Drive отметили, что траектория баллистической ракеты на видео гораздо более пологая и низкая, чем обычно.
"Тем не менее запуск ракеты по такой траектории вполне ожидаем в связи с появлением боеголовки W76-2. Низкая траектория значительно снижает время подлета",
– сказал специалист Анкит Панда.
Отмечается, что ядерная боеголовка малой мощности в соединении с баллистической системой доставки позволяет наносить мощные точечные удары по всему свету.
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