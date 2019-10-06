Метеоритный поток в Москве: где и когда посмотреть

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Жители Москвы на следующей неделе в ночь на 9 октября могут увидеть уникальное явление – метеорный поток Дракониды.
Астроном Александр Якушечкин рассказал, что в столице условия для наблюдения за потоком будут лучше, чем в других регионах, передает "МИР24".
По его слова, особенность этого явления заключается в том, что будет большая доля тусклых метеоров. По этой причине специалист посоветовал москвичам уехать за город и выбрать место с минимальной засветкой.
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