Метеоритный поток в Москве: где и когда посмотреть

Чтобы увидеть природное явление стоит уехать за город

Жители Москвы на следующей неделе в ночь на 9 октября могут увидеть уникальное явление – метеорный поток Дракониды.

Астроном Александр Якушечкин рассказал, что в столице условия для наблюдения за потоком будут лучше, чем в других регионах, передает "МИР24".

По его слова, особенность этого явления заключается в том, что будет большая доля тусклых метеоров. По этой причине специалист посоветовал москвичам уехать за город и выбрать место с минимальной засветкой.