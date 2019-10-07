Назван продукт для профилактики рака и диабета

"Эффекта омоложения" организма помогут достичь ягоды

Для поддержания нормального функционирования организма врачи рекомендуют ежедневно есть около 400-500 граммов овощей и фруктов. Их можно употреблять в сыром виде или, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, в вареном и тушеном.

По словам врача-диетолога, первое место по положительному эффекту, оказываемому на организм, занимает ягода, особенно черника, голубика и клюква. Ягоды предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, показаны при диабете, стимулируют работу почек и улучшают зрение. Также они являются антиоксидантами, усиливают регенерацию клеток, за счет чего дают "эффект омоложения".

"Кроме того, очень полезны чеснок, лук, имбирь, но в большом количестве мы их не едим. Эти растения оказывают бактерицидное воздействие, защищают нас от вирусных, бактериальных заболеваний", – добавила специалист в комментарии "Вечерней Москве".

По ее словам, к самой полезной растительной пище также можно отнести капусту, редис, редьку, хрен, горчицу, помидоры и зелень, которая нивелируют вредное влияние жирного и подгоревшего мяса в сезон шашлыков.