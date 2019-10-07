Жертвами стали ребята с физическими недостатками

Обнародованы данные о мучительной смерти 214 ребят из детдома, эвакуированных из Симферополя в Ейск, в годы Великой Отечественной войны. Согласно документам, предоставленным Управлением ФСБ по Краснодарскому краю, порядка 300 человек, в числе которых были воспитатели, гитлеровцы погрузили в машины и доставили мирных жителей в места убийства.

По версии экспертов, которые исследовали тела в братской могиле, детей закапывали живьем, поскольку ни ножевых, ни огнестрельных ранений зафиксировано не было. Об этом говорится в акте от 15 апреля 1943 года, пишет РИА "Новости".

Информация августа того же года гласит, что эсэсовцы расправились с ребятами с физическими особенностями с помощью выхлопных газов. Дети погибали под тентом грузовиков.

"Большинство трупов неправильного телосложения. <…> У двух в грудной части позвоночника имеются горбы. У 11 – деформации суставов конечностей. У одного трупа на левой ноге протез", – сказано в акте.

Список жертв также имеется со всеми необходимыми данными. Известно, что от рук захватчиков погибли их соотечественники. Два ребёнка числятся в документах как "немцы".