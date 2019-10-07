Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Закапывали живьем": рассекречены документы о зверском убийстве детей в Краснодарском крае

Фото: www.globallookpress.com
Жертвами стали ребята с физическими недостатками

Обнародованы данные о мучительной смерти 214 ребят из детдома, эвакуированных из Симферополя в Ейск, в годы Великой Отечественной войны. Согласно документам, предоставленным Управлением ФСБ по Краснодарскому краю, порядка 300 человек, в числе которых были воспитатели, гитлеровцы погрузили в машины и доставили мирных жителей в места убийства.

По версии экспертов, которые исследовали тела в братской могиле, детей закапывали живьем, поскольку ни ножевых, ни огнестрельных ранений зафиксировано не было. Об этом говорится в акте от 15 апреля 1943 года, пишет РИА "Новости". 

Информация августа того же года гласит, что эсэсовцы расправились с ребятами с физическими особенностями с помощью выхлопных газов. Дети погибали под тентом грузовиков. 

"Большинство трупов неправильного телосложения. <…> У двух в грудной части позвоночника имеются горбы. У 11 – деформации суставов конечностей. У одного трупа на левой ноге протез", – сказано в акте.

Список жертв также имеется со всеми необходимыми данными. Известно, что от рук захватчиков погибли их соотечественники. Два ребёнка числятся в документах как "немцы". 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар рухнет на следующей неделе

Американская валюта упадет до минимальных значений в этом году

Путин признался в равнодушии к Зеленскому

Сложное положение украинского политика не интересует главу РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей