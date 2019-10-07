На Подмосковье обрушатся снегопады

Зимняя погода придет в столицу к концу месяца

Устойчивый снежный покров образуется в Московской области приблизительно к концу октября.

Снег уже появился на востоке Подмосковья, его высота местами достигла четырех сантиметров. Однако, по прогнозам специалистов, вскоре он растает из-за грядущего потепления, сообщает РИАМО со ссылкой на дежурного синоптика центра "Фобос".

По словам метеоролога, на этой неделе ждать снега не стоит: в регионе будут идти дожди, передает "Подмосковье сегодня".