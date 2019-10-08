Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Землю охватит тотальный голод

Землю охватит тотальный голод
Фото: pixabay.com
Глобальная катастрофа грозит человечеству через 40 лет

В обозримом будущем человечество столкнется с нехваткой продуктов питания из-за дефицита фосфора, применяемого в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Если не прекратить его расточительное использование, по мнению ученых, это приведет к тотальному голоду.

Международная группа экспертов установила, что за последние полвека количество используемого фосфора для удобрений выросло в 50 раз. При таком уровне потребления, минеральное вещество полностью исчезнет через 400 лет. Однако по другим прогнозам, это может случиться всего через 40 лет, сообщает Science Alert.

Специалисты назвали ряд мер, способных остановить повсеместный дефицит фосфора. Так, по мнению исследователей, нужно ограничить использование вещества в качестве удобрения, а также разработать систему, при которой фосфаты можно будет использовать многократно.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Продление жизни": появились новые подробности болезни Заворотнюк

Вылечить звезду "Моей прекрасной няни" нельзя

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей