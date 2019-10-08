Землю охватит тотальный голод

Глобальная катастрофа грозит человечеству через 40 лет

В обозримом будущем человечество столкнется с нехваткой продуктов питания из-за дефицита фосфора, применяемого в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Если не прекратить его расточительное использование, по мнению ученых, это приведет к тотальному голоду.

Международная группа экспертов установила, что за последние полвека количество используемого фосфора для удобрений выросло в 50 раз. При таком уровне потребления, минеральное вещество полностью исчезнет через 400 лет. Однако по другим прогнозам, это может случиться всего через 40 лет, сообщает Science Alert.

Специалисты назвали ряд мер, способных остановить повсеместный дефицит фосфора. Так, по мнению исследователей, нужно ограничить использование вещества в качестве удобрения, а также разработать систему, при которой фосфаты можно будет использовать многократно.