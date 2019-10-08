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Россиян оставят без пива

Россиян оставят без пива
Фото: www.globallookpress.com
Любимый многими напиток окажется под запретом

В России может прекратиться производство пива. Правда, речь идет только о крафтовом пенном напитке. С 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, а его положения будут обязательны к применению в нашей стране.

По этим нормам производство крафтового пива не предусмотрено, а значит, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена, заявили RT в Росстандарте.

На данный продукт не может быть разработан ГОСТ по нескольким причинам. Во-первых, крафтовое пиво изготовляется по разным рецептам и с помощью разных технологий, сообщает "360°". Кроме того, для его производства используются различные ингредиенты и компоненты. В итоге этот вид пива имеет разный вкус и цвет.

Карина СИРАЗОВА
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