Осужденные должны возместить более 20 миллионов рублей ущерба

Двух офицеров запаса и двух бывших гражданских служащих воинской части признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

"Данные лица путем обмана и злоупотребления доверием... вносили в финансовые отчетные документы заведомо ложные сведения. В результате им удалось похитить свыше 21 млн. рублей", –

сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Бывшие военнослужащие приговорены к трем и 4,5 годам колонии общего режима, гражданские были осуждены на 1,5 и 3 года условно, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".