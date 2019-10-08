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В Подмосковье бывших офицеров осудили за крупное хищение

Осужденные должны возместить более 20 миллионов рублей ущерба

Двух офицеров запаса и двух бывших гражданских служащих воинской части признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. 

"Данные лица путем обмана и злоупотребления доверием... вносили в финансовые отчетные документы заведомо ложные сведения. В результате им удалось похитить свыше 21 млн. рублей", –

сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. 

Бывшие военнослужащие приговорены к трем и 4,5 годам колонии общего режима, гражданские были осуждены на 1,5 и 3 года условно, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Валентина МАЙОРОВА
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