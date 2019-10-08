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Двух офицеров запаса и двух бывших гражданских служащих воинской части признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
"Данные лица путем обмана и злоупотребления доверием... вносили в финансовые отчетные документы заведомо ложные сведения. В результате им удалось похитить свыше 21 млн. рублей", –
сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Бывшие военнослужащие приговорены к трем и 4,5 годам колонии общего режима, гражданские были осуждены на 1,5 и 3 года условно, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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