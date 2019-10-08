Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Назван срок возобновления полетов между Россией и Грузией

РФ предоставит свое воздушное пространств, когда республика Закавказья изменит тон

На восстановление авиасообщения между Москвой и Тбилиси понадобится полгода, заявил глава "Объединения аэропортов Грузии" Георгий Чоговадзе, передают грузинские СМИ. Однако для этого необходимы определенные условия, считает политолог Павел Фельдман.

"Они (власти страны) должны обеспечить некий минимальный уровень стабильности внутри Грузии, а также должна быть обеспечена безопасность наших граждан, которые туда приезжают", – цитирует эксперта радио Sputnik.  

Также, по мнению Фельдмана, правительству республики Закавказья не мешало бы уйти от антироссийской риторики, добавляет телеканал "360". 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей