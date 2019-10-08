РФ предоставит свое воздушное пространств, когда республика Закавказья изменит тон

На восстановление авиасообщения между Москвой и Тбилиси понадобится полгода, заявил глава "Объединения аэропортов Грузии" Георгий Чоговадзе, передают грузинские СМИ. Однако для этого необходимы определенные условия, считает политолог Павел Фельдман.

"Они (власти страны) должны обеспечить некий минимальный уровень стабильности внутри Грузии, а также должна быть обеспечена безопасность наших граждан, которые туда приезжают", – цитирует эксперта радио Sputnik.



Также, по мнению Фельдмана, правительству республики Закавказья не мешало бы уйти от антироссийской риторики, добавляет телеканал "360".