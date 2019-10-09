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В России вырастут цены на бутилированную воду

Вода влетит россиянам в копеечку из-за иностранцев
Фото: www.globallookpress.com
Зарубежная минералка пропадет из магазинов

Иностранные производители воды могут уйти с российского рынка из-за нового проекта Минпромторга, где предлагается маркировать минеральную и бутилированную воду. Из-за этого цены на товар могут значительно вырасти.

По словам организации "Опора России", уход зарубежных компаний будет связан с тем, что маркировка воды является сложным и финансово невыгодным процессом.

Это скажется и на российских производителях, которым придется потратить несколько десятков миллионов рублей на необходимое оборудование для печати кодов, сообщает URA.RU.

"Все расходы на внедрение маркировки минеральной и питьевой воды в итоге будут переложены на потребителей", – цитируют "Известия" предположение "Опоры России".

Однако Минпромторг считает, что новые правила не скажутся на стоимости товара, зато позволят снизить долю нелегальной продукции, сообщает "ФедералПресс". Решение о сроках начала эксперимента ведомство должно принять в декабре.

Карина СИРАЗОВА
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