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Грузия взмолилась о пощаде из-за огромных убытков после скандала с Россией

Грузия молит Россию о пощаде из-за баснословных убытков после скандала
Фото: www.globallookpress.com
Власти страны надеются на возобновление авиасообщения

Из-за запрета авиарейсов из России Грузия потеряла около 113 миллионов долларов в июле-августе этого года. В сентябре российский поток туристов сократился на 20%.

В первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, однако в июле потери туриндустрии составили 57 миллионов долларов, а в августе – 56 миллионов, заявила глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в интервью "Имеди". Об этом сообщает РИА Новости.

Между тем, министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава заявила, что Тбилиси ждет от Москвы скорой отмены запрета на авиасообщение. По ее словам, власти Грузии сумели вовремя отреагировать и разработали антикризисный план.

"Сегодня реально не существует оснований запрета на полеты, если были какие-либо сомнения по вопросу безопасности, их также не существует",

цитируют министра экономики РИА Новости.

20 июня в Тбилиси начались масштабные акции протеста. Демонстранты обвинили грузинские власти в предательстве национальных интересов, сообщает телеканал "360°". Владимир Путин с начала июля ввел запрет на полеты в Грузию российских авиакомпаний. Минтранс России запретил летать в Россию грузинским перевозчикам.

Карина СИРАЗОВА
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