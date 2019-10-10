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Трубы апокалипсиса: жуткое видео вызвало панику

Трубы апокалипсиса: жуткое видео вызвало панику
Фото: pixabay.com
Страшный звук предупреждает о наступлении конца света

В социальных сетях стал вирусным 15-секундный ролик, на котором слышен жуткий гул. Складывается впечатление, что оглушительный шум разносится по всей округе. Проповедники конца света заявили, что это звучат трубы, предвещающие апокалипсис.

Изначально ролик был опубликован в TikTok, но, когда впоследствии появился в Twitter, достиг бешеной популярности – сейчас на видео почти 4,5 миллиона просмотров. Пользователи напуганы возможностью приближения конца света:

"Кто-то запостил это и сказал, что он слышал трубы рано утром. Я бы заплакал и подумал, что это Судный день. Так страшно, господи", "Это явление, которое происходит уже многие годы по всему миру".

В книге откровений святого Иоанна Богослова описывается, как семь ангелов протрубили, ознаменовав Судный день, для того чтобы предупредить грешников – им пора покаяться, прежде чем прозвучит последняя седьмая труба, предвещающая второе пришествие Иисуса Христа, сообщает Daily Star.

Однако часть пользователей была настроена скептически. Они посчитали, что опубликованный ролик – фейк. Кто-то отметил, что звук на видео – это аудио из фильма.

"Люди слышат эти звуки уже 200 лет, это не что-то новое", "Это было популярно еще в 2012 году",

комментировали ролик в Twitter.

Карина СИРАЗОВА
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