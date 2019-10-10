Россиян активно обзванивают лжеоператоры колл-центров

Новые технологии не только облегчили жизнь законопослушным гражданам, но и добавили им проблем. Ведь большинство изобретений человечества облюбовали мошенники.

Они не перестают выдумывать способы обмана людей. Так, например, одной из последних "разработок" аферистов – подмена телефонных номеров на идентичные банковские, с которых звонят операторы колл-центров. Вот данную технологию и используют мошенники, сказано в отчете Центра мониторинга ЦБ.

Таким образом, мошенники представляются сотрудниками служб безопасности кредитных организаций, сообщают о подозрительных операциях, совершенных с картой владельца, предлагают блокировку, под видом которой похищают сбережения своих жертв. Известно, что с сентября прошлого года по август текущего заблокировано было почти 5 тыс. номеров, что в 39 раз больше, чем за предыдущий период.

Чтобы обезопасить свои карты, эксперты советуют соблюдать "компьютерную гигиену". Не скачивать непроверенные приложения, игнорировать подозрительные ссылки. Впрочем, без цифр на обороте карты мошенники бессильны, поэтому они и выпытывают необходимые данные у владельцев.