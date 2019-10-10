Музейные работники скрывают улики, подтверждающие существование древних монстров

До того, как люди заселили Землю, на ней жили одноглазые гиганты – циклопы. Такое сенсационное признание сделал пожелавший остаться анонимным исследователь из Москвы.

Более того, по словам эксперта, некоторые циклопы сумели дожить до наших дней, скрываясь в потаенных уголках природы. Сибирь назвали колыбелью и одновременно гробницей этих мифических гигантов. По мнению уфолога, чудовища прилетели на Землю с Урана – они испытали нашу планету перед глобальным экспериментом.

К сожалению, сибирские морозы оказались циклопам не по зубам – гиганты вымерли от низких температур, сообщает Vlad Time. Конспирологи уверяют, что черепа с одной глазницей хранятся во многих музеях, однако их прячут от публики в запасники. Впрочем, палеонтологи скептически относятся к рассказам о гигантских циклопах, уверяя, что встречаются они лишь в древнегреческих мифах.



