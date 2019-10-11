Россиян заставят проверяться на алкоголизм

Ужесточение правил прохождения медкомиссии вызвало волну негодования

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) – маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Отмечается, что соответствующий приказ уже приняли в министерстве, и теперь он находится на регистрации в Минюсте. Документ, как сообщили в ведомстве, подготовили "в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ". Так, при обнаружении алкомаркера CDT гражданина отправят в наркодиспансер, сообщает "Коммерсант".

Кроме того, кандидатам в водители предложат пройти тест на употребление ряда психоактивных веществ. Подчеркивается, что приказ Минздрава согласовывался с МВД.

Ужесточение правил прохождения медкомиссии уже вызвало волну негодования. Так, некоторые решили, что государство слишком сильно вмешивается в личную жизнь граждан. Другие высказались, что нововведение не принесет никаких результатов, а кто-то даже просчитал, сколько времени нужно воздерживаться от алкоголя, чтобы успешно пройти проверку.

"В минздраве знают, как в реальности проходит медкомиссия?", "Быть может, так государство хочет бороться с пробками на дорогах, это же дешевле", "Кто же в стране рулить то будет?", "Интересно, если бросить курить и продать машину, я буду счастлив у нас в стране?",

– прокомментировали пользователи приказ на сайте РИА Новостей. Однако были и те, кто воспринял новость с понимаем и даже радостью:

"Государство скорее всего стремится минимизировать риски для граждан и снизить ДТП на дорогах страны.. а это и ваша безопасность", "Наконец-то!!!".

Впрочем, пока неясны вопросы о возможных ошибках в тестах, индивидуальных особенностях организма и юридических последствий. В "сложных и конфликтных ситуациях" решения будут принимать "врачебные комиссии". Эксперты уже предполагают взлет цен на получение медицинских документов и новую волну торговцев липовыми справками, передает "ФедералПресс".