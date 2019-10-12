Поиски пострадавших продолжаются

На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находилось двое граждан России. Об этом рассказали в посольстве.

Отмечается, что спасательные продолжают поиски людей на месте катастрофы.

Напомним, самолет Ан-72, который обеспечивал перевозки президента ДР Конго Феликса Чисекеди разбился 10 октября. На борту лайнера было 4 пассажира и 4 члена экипажа.