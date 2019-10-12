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На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находилось двое граждан России. Об этом рассказали в посольстве.
Отмечается, что спасательные продолжают поиски людей на месте катастрофы.
Напомним, самолет Ан-72, который обеспечивал перевозки президента ДР Конго Феликса Чисекеди разбился 10 октября. На борту лайнера было 4 пассажира и 4 члена экипажа.
Их имена и фамилии выясняются